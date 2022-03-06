Арештович – чому ЗСУ відійшли від Ірпеня

Місто довелося залишити, щоб зберегти життя людям

Підірваний міст та спалена техніка у Бучі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Українська влада пояснила свою позицію щодо виведення наших військових підрозділів з Ірпеня, звідки зараз триває евакуація наших громадян. За версією радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, це був стратегічний хід, який повинен врятувати мешканців, що залишилися в місті та його околицях.

Про це Арестович сказав в ефірі телеканалу Україна 24 .

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Обстановка

"Відхід ЗСУ з Ірпеня пов'язаний із бажанням уникнути масштабної руйнації міста. Оскільки наявність в Ірпені наших військ неминуче залучило б сюди ще більше ударів ворожої артилерії та ракет", – повідомив радник голови ВП.

За його словами, далі перед окупантами річка Ірпінь, через яку вже підірвані всі мостові переходи, та широка болотна долина, яка прострілюється всіма засобами. Взяти цю лінію оборони 1941 року не зміг Вермахт.

"Військове керівництво в Україні діє логічно та правильно. Армія вірно виконує накази та перемелює колони ворога", – резюмував Арестович.

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Ситуація у цьому передмісті Києва