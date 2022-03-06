Арештович – чому ЗСУ відійшли від Ірпеня

Українська влада пояснила свою позицію щодо виведення наших військових підрозділів з Ірпеня, звідки зараз триває евакуація наших громадян. За версією радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, це був стратегічний хід, який повинен врятувати мешканців, що залишилися в місті та його околицях.
Про це Арестович сказав в ефірі телеканалу Україна 24 .
Обстановка
"Відхід ЗСУ з Ірпеня пов'язаний із бажанням уникнути масштабної руйнації міста. Оскільки наявність в Ірпені наших військ неминуче залучило б сюди ще більше ударів ворожої артилерії та ракет", – повідомив радник голови ВП.
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За його словами, далі перед окупантами річка Ірпінь, через яку вже підірвані всі мостові переходи, та широка болотна долина, яка прострілюється всіма засобами. Взяти цю лінію оборони 1941 року не зміг Вермахт.
"Військове керівництво в Україні діє логічно та правильно. Армія вірно виконує накази та перемелює колони ворога", – резюмував Арестович.
Ситуація у цьому передмісті Києва
- Ось уже 10 днів ворог не може взяти поруч із Ірпінем Бучу, де вже дві центральні дороги заблоковані згорілою російською технікою.
- "Ну яка партизанська війна, якщо ці нещастя російські Бучу минають 10 днів, маленьке містечко. Ну яке захоплення всієї України. Вони з 10 армій, які мають, вісім ввели сюди. Вже перекидають війська з Кавказу, а це для них катастрофа", – сказав Арестович трохи раніше.
- Головна проблема тут, крім густонаселеного району – висадка кадировського бандформування. Плюс, за улюбленою злочинною традицією війська Володимира Путіна, зараз вони розставили свої бойові машини поряд із житловими будинками, прикриваючись ними від наших ударів.
- Намагаються окупанти зірвати евакуацію людей у цьому регіоні. Вдень 6 березня окупанти влаштували вибуху у місці, де люди чекали евакуації.