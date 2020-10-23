Аваков: Итальянскому суду предоставят бесспорные доказательства невиновности Маркива

Итальянский апелляционный суд, который на днях отверг важное "доказательство" против украинца, сегодня рассмотрит дело нацгвардейца Виталия Маркива, где будут предоставлены доказательства его невиновности в гибели итальянского фоторепортера.

Реклама

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

На суде вместе с министром присутствует и мама нацгвардейца. Глава МВД рассчитывает на позитивный исход сегодняшнего заседания.

"Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы представили суду, уверят в том, что наш солдат не виноват. Я рассчитываю на то, что это заседание, которое сегодня состоится, будет судьбоносным и по решению суда уже скоро мы увидим Виталия в Киеве", – сказал Аваков.

Реклама

Он также прокомментировал заявления итальянской прессы, что якобы адвокат семьи Роккелли (погибшего на Донбассе фоторепортера) получала "угрозы из Украины".

"Эти угрозы появились в канун заседания суда, а обращение о них прозвучало публично во все высшие органы итальянского правосудия, за исключением прокуратуры, в которую должна была подать заявление потерпевшая. Это лишь еще одна составляющая гибридной атаки на Виталия и на дело, которое рассматривается сегодня в суде. Надо говорить по существу – Виталий не виноват, он жертва гибридной войны России", – подчеркнул министр.

Адвокаты Виталия настаивают на приобщении к доказательной базе суда экспертиз, сделанных украинскими экспертами, которые показывают, что нацгвардеец на расстоянии в 1700 метров за деревьями и кустами не мог видеть Андреа Рокелли и его спутников и тем более стрелять на поражение из автомата Калашникова. Также адвокаты требуют приобщения к материалам дела документального фильма "Не в том месте не в то время", снятом итальянскими и украинскими журналистами с привлечением итальянских военных экспертов, которые прямо свидетельствуют о непричастности Виталия к гибели гражданина Италии.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября итальянский суд принял решение пересмотреть подлинность доказательств стороны обвинения в деле Маркива, а все из-за переводчицы, которая отказалась от своих слов. Читайте подробней, что именно так заинтересовало итальянский суд.

Как известно, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, притом, что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признает. Его обвинили в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года на Донбассе.

Реклама

Все подробности в спецтеме Задержание Игоря Маркова

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама