Аваков пойдет в мэры Харькова? В "Слуге народа" готовы поддержать экс-министра

Корниенко уже готов поставить подпись за выдвижение Авакова в мэры и назвал его лучшим вариантом для Харькова

Корниенко видит Авакова мэром Харькова. Коллаж "Сегодня"

Уволенный с должности министра внутренних дел Арсен Аваков мог бы стать отличным мэром Харькова и точно не допустил бы распространения "русского мира" в этом городе.

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Об этом сказал журналистам глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНИАН.

Он объяснил, что на мэрских выборах кандидатов подает не центральный орган партии, а областная ячейка, а он, как глава партии, лишь утверждает кандидата.

"Я могу либо поставить, либо не поставить (подпись)… Если бы меня спрашивали, то я был бы за это (баллотирование Авакова в мэры Харькова. – Ред.). И если организация его выдвинет от нас, то я буду, конечно, поддерживать. Для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу", – сказал Корниенко.

Нардеп считает, что если бы Аваков стал мэром, то была бы окончательно поставлено точка в вопросе "русского мира" в Харькове – он бы доказал, что это исключительно украинский город. Также, по его мнению, Аваков за 10 лет не дал ни одного основания сомневаться в его патриотизме.

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Корниенко подчеркнул, что у Авакова есть и хозяйственные черты, поэтому он также наладил бы работу городских служб.

Как сообщали новости "Сегодня", экс-нардеп и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин уже назвал Авакова главным конкурентом. Он уверен, что ушедший в отставку глава МВД участвует в харьковских выборах со дня смерти Геннадия Кернеса.

Читайте также в нашем материале, кто и почему попросил Авакова "на выход". Эксперты рассказали нам, что глава МВД подал в отставку по собственной инициативе лишь формально. Также его решение косвенно связывают со встречей Авакова с представителем Госдепа США в Киеве Джорджем Кентом.

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