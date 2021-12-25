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Авария на "Укрзализныце": поезда задерживаются

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
25 декабря, 11:05
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Ряд поездов "Укрзализныци" задерживается из-за аварии, предприятие уже решает вопрос над восстановлением пути
"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов
"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов / Фото: Коллаж: Сегодня

Падение дерева на рельсы на участке Ясиня — Рахов привело к схождению локомотива и повреждению полотна, задерживается ряд поездов.

Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци".

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Какие поезда задерживаются

  • №55 Киев – Рахов – задержка 3 часа 30 минут на перегоне в Рахов;
  • №26 Одесса – Рахов – задержка 2 часа 5 минут по Ясине;
  • №95 Киев – Рахов – задержка 40 минут по Ворохте;
  • №15 Харьков – Рахов отправился с задержкой на 43 минуты из Ивано-Франковска.

"В настоящее время пассажиров, направляющихся в Рахов и Квасы, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня", – говорится в сообщении.

"Укрзализныця" извиняется за вынужденную задержку и уже работает над восстановлением пути.

"Укрзализныця" назначила новые рейсы на праздники

В связи с повышенным спросом в период зимних праздников АО "Укрзализныця" назначает 6 дополнительных поездов.

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Дополнительно будут ездить:

  • №266/265 Киев – Херсон отправится из Киева и Херсона 31 декабря (билеты от 236 грн);
  • №222/221 Херсон – Киев отправится из Киева и Херсона 31 декабря (билеты от 236 грн);
  • №123/124 Киев – Одесса отправится из Киева 31 декабря, из Одессы 1 января (билеты от 742 грн);
  • №239/240 Киев – Ужгород будет отправляться из Киева с 24 декабря по 8 января через день (билеты от 276 грн);
  • №170/253 Киев – Харьков отправится из Киева 31 декабря. В обратном направлении – 31 декабря
  • №173/192 Киев – Львов отправится из Киева и Львова 31 декабря.

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