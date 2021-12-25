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Аварія на "Укрзалізниці": потяги затримуються

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
25 грудня, 11:05
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Низка поїздів "Укрзалізниці" затримується через аварію, підприємство вже вирішує питання над відновленням колії
"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів
"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів / Фото: Колаж: Сьогодні

Падіння дерева на рейки на ділянці Ясіня — Рахів призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, затримується низка поїздів.

Про це пише прес-служба "Укрзалізниці".

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Які потяги затримуються

  • №55 Київ – Рахів – затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова;
  • №26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 5 хвилин по Ясіні;
  • №95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті;
  • №15 Харків – Рахів відправився із затримкою на 43 хвилин з Івано-Франківська.

"Наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня", – йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" вибачається за вимушену затримку та вже працює над відновленням колії.

"Укрзалізниця" призначила нові рейси на свята

У зв’язку з підвищеним попитом у період зимових свят АТ "Укрзалізниця" призначає 6 додаткових поїздів.

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Додатково їздитимуть:

  • №266/265 Київ – Херсон вирушить з Києва та Херсона 31 грудня (квитки від 236 грн);
  • №222/221 Херсон – Київ вирушить з Києва та Херсона 31 грудня (квитки від 236 грн);
  • №123/124 Київ – Одеса вирушить з Києва 31 грудня, з Одеси 1 січня (квитки від 742 грн);
  • №239/240 Київ – Ужгород вирушатиме з Києва з 24 грудня по 8 січня через день (квитки від 276 грн);
  • №170/253 Київ – Харків вирушить з Києва 31 грудня. У зворотному напрямку – 31 грудня
  • №173/192 Київ – Львів вирушить з Києва та Львова 31 грудня.

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