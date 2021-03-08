"Это игра в рулетку". Что не так с автобусами из Украины в Польшу

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В Польше перевернулся автобус с украинцами. Пять человек погибли. Предварительная причина аварии – водитель пытался развернуть автобус на скорости, недопустимой для поворота.

Однако это не все. На перевозчика ФЛП Тарас Стецик, автобус которого попал в аварию, постоянно жаловались пассажиры: транспорт старый, нет исправных ремней безопасности, а водители ведут себя непрофессионально.

Что не так с украинскими перевозчиками, которые возят украинцев за границу, разбирался сайт "Сегодня".

Попадают в аварии чаще, чем межобластные

Международные перевозки держатся на заробитчанах и студентах, особенно сейчас, когда туристам въезд в Европу запрещен. И самый популярный и дешевый способ добраться на работу, учебу или вернуться домой – автобусы.

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В Украине международные пассажирские перевозки лицензируются. А перевозчиков контролирует Укртрансбезопасность.

По статистике, 5,2% ДТП случается во время перевозки пассажиров на международных маршрутах. Это больше, чем в межобластных рейсах по Украине (4,7%), и меньше, чем на внутренних областных маршрутах (11%).

Самые частые причины аварий – несоблюдение дистанции, нарушение правил маневрирования и превышение скорости.

Но есть еще полуофициальные перевозки или вообще не лицензированные как пассажирские, а значит, перевозчик не несет никакой ответственности.

Около половины заробитчан ездят за границу не автобусами, а микроавтобусами, говорит Виталий Махинько, руководитель профсоюза "Украинский мигрант/Трудовая солидарность".

"Наверное, половина заробитчан ездят в микроавтобусах по 8-10 человек. Много людей ездят микроавтобусом до границы, переходят ее пешком, и с другой стороны их ждет другой автобус", – говорит Махинько.

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Но на такой транспорт есть спрос из-за низкой цены поездки. Еще одна причина – автобусы ездят между крупными городами, а микроавтобусы – из небольших населенных пунктов, и подвозят людей под дом.

"Автобусы привязаны к графику и из-за задержек на границе всегда пытаются уложится в расписание, игнорируя безопасность и превышая скорость. Также есть проблемы с тем, как водители отдыхают, сменяют друг друга, кто это контролирует. Мне кажется, это совсем не контролируется, а это сказывается на внимательности водителя на дороге", – добавляет Махинько.

На что жалуются пассажиры

Анастасия Гончаренко с мужем ездят регулярно в Польшу из Херсонской области. За шесть лет они получили горький опыт поездок транспортом разных перевозчиков.

"Часто на сайтах заявляют подачу одного автобуса, а по факту приезжает другой. Например, без кондиционера или вайфая. Но совсем старых автобусов не попадалось. Или могут по маршруту без предупреждения всех пересадить в другой автобус. Никогда нельзя рассчитывать на определенный уровень комфорта – это игра в рулетку. При этом в правилах перевозки так и сказано, что перевозчик может без предупреждения менять транспорт", – рассказывает Анастасия Гончаренко.

Еще одна проблема в том, как водят некоторые водители. Евгений Котляренко работает под Катовице. Три-четыре раза в год он приезжает домой в Тернополь.

Больше всего его настораживают не автобусы, а сами водители.

"Я стараюсь ездить автобусами крупных перевозчиков, которые больше известны. Они меньше рискуют репутацией, и их водители более профессиональные, как мне кажется. У меня был опыт поездки с неизвестным перевозчиком, водитель попался нервный – хамил пассажирам, на дороге обгонял. Но проблема в том, что сами перевозчики наверняка знают об этой проблеме, потому что их билеты стоят дешевле", – говорит Евгений Котляренко.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине вводят единый электронный билет. Воспользоваться им можно будет во всех видах общественного транспорта.

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