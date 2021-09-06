Бархатный сезон в разгаре? Как изменится погода 7 сентября – прогноз

Новая неделя началась в Украине с холодным воздухом. Ближайшей ночью прохладная погода задержится, однако днем начнет понемногу прогреваться.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода 7 сентября
Завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается 15-20 градусов тепла, на Закарпатье и на юге до 23 градусов.
"Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем. Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода", – написала Диденко.
Погода в Киеве
В столице во вторник, как собственно и всю неделю, будет сухая малооблачная солнечная погода. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 3-6 градусов тепла, в окрестностях до заморозков на почве, днем предполагается до 18 градусов.
"Эта неделя обещает роскошную погоду. Если вы еще не были в отпуске, пакуйте чемоданы немедленно – лучшее воплощение бархатного сезона как раз", – добавляет синоптик.
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