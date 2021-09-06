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Бархатный сезон в разгаре? Как изменится погода 7 сентября – прогноз

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 сентября, 19:01
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Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается небольшое потепление
В Украину пришло первое бабье лето. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украину пришло первое бабье лето. Фото: коллаж "Сегодня"

Новая неделя началась в Украине с холодным воздухом. Ближайшей ночью прохладная погода задержится, однако днем ​​начнет понемногу прогреваться.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода 7 сентября

Завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается 15-20 градусов тепла, на Закарпатье и на юге до 23 градусов.

"Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем. Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода", – написала Диденко.

Карта погоды. Фото: Наталья Диденко/Facebook
Карта погоды. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Погода в Киеве

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В столице во вторник, как собственно и всю неделю, будет сухая малооблачная солнечная погода. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 3-6 градусов тепла, в окрестностях до заморозков на почве, днем ​​предполагается до 18 градусов.

"Эта неделя обещает роскошную погоду. Если вы еще не были в отпуске, пакуйте чемоданы немедленно – лучшее воплощение бархатного сезона как раз", – добавляет синоптик.

Погода по регионам. Фото: Укргидрометцентр
Погода по регионам. Фото: Укргидрометцентр

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