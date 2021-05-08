Байден друг Украины только на словах – Илларионов

Вина в том, что нынешняя администрация США не торопится предпринимать конкретные шаги, лежит на обеих странах

Коллаж "Сегодня" (фото: REUTERS/Tom Brenner, president.gov.ua)

Украинское общество слишком уверено в поддержке новой администрации президента США и в самом Джо Байдене. В то время как Штаты не торопятся идти на конкретные шаги помощи.

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Об этом экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил в ток-шоу "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"Байден действительно друг Украины, но только на словах. Что касается слов, которые нужно сказать в поддержку территориальной целостности, суверенитета, независимости Украины – он действительно их говорит, и сотрудники его администрации об этом говорят. А вот что касается дел, то пока ни одного реального шага, который будет свидетельствовать о нормальном регулярном отношении нынешней администрации, мы не видим", – отмечает политик.

Свидетельство осторожности американской администрации, в частности, Илларионов видит в том, что до сих пор нет утвержденного посла в Украине – дипломата, который является важным элементом в коммуникации между странами.

Вина, по мнению политика, есть на обеих сторонах – в частности, Украина не демонстрирует значимых успехов в борьбе с коррупцией, на которой так настаивают Штаты.

Также Илларионов рассказал о негативном сигнале со стороны администрации Байдена относительно членства Украины в НАТО, что, скорее всего, стало следствием не самых удачных переговоров с госсекретарем США в Киеве.