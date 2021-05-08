Байден друг України тільки на словах – Ілларіонов

Провина в тому, що нинішня адміністрація США не поспішає робити конкретні кроки, лежить на обох країнах

Колаж "Сьогодні" (фото: REUTERS/Tom Brenner, president.gov.ua)

Українське суспільство занадто впевнено в підтримці нової адміністрації президента США і в самому Джо Байдені. У той час як Штати не поспішають йти на конкретні кроки допомоги.

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Про це екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов заявив в ток-шоу "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24".

"Байден дійсно друг України, але тільки на словах. Що стосується слів, які потрібно сказати на підтримку територіальної цілісності, суверенітету, незалежності України – він дійсно їх каже, і співробітники його адміністрації про це говорять. А ось що стосується справ, то поки жодного реального кроку, який буде свідчити про нормальне регулярне ставлення нинішньої адміністрації, ми не бачимо", – зазначає політик.

Свідоцтво обережності американської адміністрації, зокрема, Ілларіонов бачить в тому, що досі немає затвердженого посла в Україні – дипломата, який є важливим елементом в комунікації між країнами.

Провина, на думку політика, є на обох сторонах – зокрема, Україна не демонструє значних успіхів в боротьбі з корупцією, на якій так наполягають Штати.

Також Ілларіонов розповів про негативний сигнал з боку адміністрації Байдена щодо членства України в НАТО, що, швидше за все, стало наслідком не сильно вдалих переговорів з держсекретарем США в Києві.