Bellingcat расследует смерть Шишова, а Чаус "перешел" к НАБУ – главные новости за ночь

Международные расследователи начали расследовать гибель белорусского оппозиционера в Киеве, а антикоррупционеры вывезли экс-судью из "Феофании"

Смерть Шишова будут расследовать за рубежом, а Чаус теперь у НАБУ / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Миллионное ограбление дочери чиновника Януковича

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В Киеве ограбили квартиру дочери бывшего главы Службы внешней разведки Украины Григория Ильяшова, который бежал из Украины в 2014 году. Из квартиры в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки" в Печерском районе вынесли долларов и евро на почти три миллиона гривен.

Bellingcat расследует смерть Шишова

Западное издание журналистских расследований Bellingcat проведет свое расследование смерти в Киеве лидера общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова. У журналистов уже есть данные, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ, которые интегрировались в среду оппозиционных белорусских групп в Украине.

Западное издание Bellingcat проведет свое расследование смерти в Киеве Виталия Шишова / Коллаж "Сегодня"

НАБУ таки добралось до Чауса

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Детективы Национального антикоррупционного бюро вечером во вторник задержали бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого ранее увезли в неизвестном направлении сотрудники СБУ. Задержание было произведено на территории больницы "Феофания".

НАБУ таки удалось задержать судью Чауса / коллаж "Сегодня" В тренде Коронавирус набирает обороты. Сколько украинцев заболели за сутки

Чудесное спасение старушки на Тернопольщине

В Тернопольской области спасли 81-летнюю женщину, которая выпала с балкона 5-го этажа и повисла на веревках для сушки белья. ГСЧС выложило соответствующее видео.

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