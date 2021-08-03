Українська
$ 26,84
31,9
  1. Последние новости Украины

Уже нашли след ФСБ: Bellingcat взялись за расследование гибели Шишова

3 августа 2021 22:42

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук

Издание журналистских расследований будет выяснять обстоятельства трагедии с белорусским оппозиционером

Западное издание Bellingcat проведет свое расследование смерти в Киеве Виталия Шишова / Коллаж "Сегодня"

Западное издание Bellingcat проведет свое расследование смерти в Киеве Виталия Шишова / Коллаж "Сегодня"

Западное издание журналистских расследований Bellingcat проведет свое расследование факта смерти в Киеве лидера общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова.

Реклама

Об этом сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" руководитель отдела Bellingcat Христо Грозев.

Читайте также: Расправа режима над обществом – что говорят в США о смерти белорусского активиста в Киеве

"Здесь нельзя не рассмотреть пару совпадений... Во-первых, даже без такой предварительной информации я бы сказал, что это скорее всего не самоубийство. Но я бы не написал об этом до того, пока у нас нет полной картины. То, что здесь дает нам больше, чем просто ощущение, говорит, что, скорее всего, это спецоперация", – отметил Христо Грозев.

Читайте также: "Это акт терроризма": в ЕС отреагировали на смерть белорусского оппозиционера Шишова

В тренде
Девушке Шишова стало плохо под посольством Беларуси: "Перестаньте ходить с цветами... Им все равно"
Девушка Шишова призвала прекратить ходить с цветами / Коллаж "Сегодня"
Реклама

Представитель Bellingcat рассказал, что их команда уже работает над первой полученной информацией. Среди прочего в распоряжении журналистов уже есть данные, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ, которые интегрировались в среду оппозиционных белорусских групп в Украине.

"Конечно, это может быть случайность. Но в данный момент мы слышим эту новость. Конечно, это означает, что мы направляем почти все наши ресурсы на расследование именно этого убийства. Если это убийство", – сказал Грозев.

Издание Bellingcat не впервые занимается независимым расследованием происходящего на территории Украины. Например, в июне этого года они предоставили свои выводы по поводу того, что существуют доказательства причастности России к трагедии со сбитым самолетом MH17.

А в мае этого года сделали вывод, что к взрывам на военных складах в Украине в 2014-2015 годах с высокой долей вероятности причастно российское ГРУ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украину ворвется похолодание: где спадет жара и кому не повезет с грозами
В Украину ворвется похолодание: где спадет жара и кому не повезет с грозамиУкраина
Лето на этом закончится: народный синоптик дал прогноз на День Независимости
Лето на этом закончится: народный синоптик дал прогноз на День НезависимостиУкраина
Доллар и евро вновь развернулись – официальный курс
Доллар и евро вновь развернулись – официальный курсФинансы
Непривитых от COVID-19 не пустят на работу? Что ждет украинцев
Непривитых от COVID-19 не пустят на работу? Что ждет украинцевУкраина
Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)
Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)Украина
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где испортится погода
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где испортится погодаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять