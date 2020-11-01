Похолодание без существенных осадков: какой погода будет в понедельник

Синоптик предупредила, что похолодает через неделю

В Украине 2 ноября холодный циклон сместится ближе к востоку, дожди будут только на Левобережье Украины.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"На остальной территории Украины без осадков. Температура воздуха ночью 5 +9 градусов. на Западе 0 + 5 градусов", – сообщила синоптик.

Она предупредила, что в течение дня в Украине ожидается +8 +12 градусов, на юге +9 +14 градусов.

В столице 2 ноября без осадков, температура воздуха +8 +10 градусов.

"В течение недели осадков выпадет немного, температура будет испытывать незначительное колебание, ощутимее похолодание ориентировочно – только через неделю", – добавила синоптик.

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Ранее сообщали, что в Украину идет холодный циклон и уже с 30 октября температура воздуха в некоторых регионах резко снизится. Хотя на юге будет довольно тепло. Также в ряде областей пройдут дожди.

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Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь, в отличие от двух предыдущих, наполовину летних месяцев, с первых дней покажет, что он месяц осенний – с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробней прогноз погоды на ноябрь.

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