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Безопасно ли разогревать еду в микроволновках? В Минздраве объяснили

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 января, 15:45
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Медики утверждают, что излучение из микроволновки не изменяет структуру продуктов питания
У многих есть сомнения в безопасности пищи из микроволновки.
У многих есть сомнения в безопасности пищи из микроволновки. / Фото: Коллаж: Сегодня

В праздники особенно удобно пользоваться микроволновыми печами, потому что это быстро и удобно. Тем не менее, в информационном пространстве постоянно появляются сообщения о вреде самих печей и нагретых в них блюд.

В Минздраве объяснили, как работают микроволновки и вредны ли они для организма.

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Принцип действия микроволновки

Он достаточно прост: во время работы прибора внутри образуются радиоволны (частота 2,450 ГГц), приводящие в движение молекулы воды/сахара/жира, в результате чего пища нагревается.

Как и любой электроприбор, микроволновка имеет излучение микроволн. По своей сути оно подобно излучению от электрических лампочек или радиоприемника, то является абсолютно безопасным для жизни и здоровья. Более того, от выхода микроволн за пределы прибора дополнительно защищает металлический короб внутри печки и металлическая сетка на дверце.

Вредна ли еда из микроволновки

Могут возникать вопросы по поводу безопасности продуктов питания после разогрева в микроволновке. Например, что якобы пища после печи может быть радиоактивной.

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Но радиоактивное излучение и электромагнитное излучение – это две разные вещи. Радиоактивным излучением называют выделение элементарных частиц атомными ядрами во время их разделения, а термин "радиация" касается ионизирующего излучения (альфа, бета и гамма лучи). Именно данный тип излучения и оказывает разрушающий эффект для биологических тканей.

В свою очередь, электромагнитные волны микроволновки проходят через еду насквозь и затем гаснут. Они не накапливаются в продуктах, не оставляют дольки на них и не разрушают структуру. Поэтому пища после микроволновки не содержит радиоактивных частиц.

Еда, разогретая в микроволновке, так же безопасна, как и блюда, приготовленные более привычными методами: жарка, варка, запекание. Разницы в пищевой ценности нет. Главное отличие состоит в том, что благодаря высокой проницаемости микроволн нагрев блюд ускоряется.

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Как нельзя разогревать еду

Но стоит отметить, что разогревать пищу в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для использования в микроволновках, все же не нужно – это может оказаться опасным.

Не предназначенный для этого пластик при нагревании выделяет токсичные вещества, которые могут попасть в блюда. Лучше использовать для разогрева в микроволновой печи стеклянную или керамическую посуду.

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