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Чи безпечно розігрівати їжу у мікрохвильовках? У МОЗ пояснили

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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1 січня, 15:45
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Медики стверджують, що випромінювання з мікрохвильової печі не змінює структуру продуктів харчування
У багатьох є сумніви щодо безпечності їжі з мікрохвильовки.
У багатьох є сумніви щодо безпечності їжі з мікрохвильовки. / Фото: Колаж: Сьогодні

У свята особливо зручно користуватися мікрохвильовими печами, бо це швидко і зручно Тим не менш, в інформаційному просторі постійно з’являються повідомлення про шкідливість самих печей та нагрітих в них страв.

У МОЗ пояснили, працюють мікрохвильовки та чи шкідливі вони для організму.

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Принцип дії мікрохвильовки

Він досить простий: під час роботи приладу всередині утворюються радіохвилі (частота 2,450 ГГц), які приводять в рух молекули води/цукру/жиру, в результаті чого їжа нагрівається.

Як і будь-який електроприлад, мікрохвильова піч має випромінювання мікрохвиль. За своєю суттю воно подібне до випромінювання від електричних лампочок або радіоприймача, тобто є абсолютно безпечним для життя та здоров'я. Більше того, від виходу мікрохвиль за межі приладу додатково захищає металевий короб всередині пічки та металева сітка на дверцятах.

Чи шкідлива їжа з мікрохвильовки

Можуть виникати питання стосовно безпечності продуктів харчування після розігрівання в мікрохвильовці. Наприклад, що нібито їжа після печі може бути радіоактивно

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Але радіоактивне випромінювання та електромагнітне випромінювання – це дві різні речі. Радіоактивним випромінюванням називають виділення елементарних частинок атомними ядрами під час їх поділу, а термін "радіація" стосується іонізуючого випромінювання (альфа, бета та гама промені). Саме цей тип випромінювання і має руйнівний ефект для біологічних тканин.

У свою чергу, електромагнітні хвилі мікрохвильовки проходять через їжу наскрізь і потім гаснуть. Вони не накопичуються в продуктах, не залишають часточки на них та не руйнують структуру. Тому їжа після мікрохвильової печі не містить радіоактивних частинок.

Їжа, розігріта в мікрохвильовці, така ж безпечна, як і страви, приготовлені більш звичними методами: смаження, варіння, запікання. Різниці у харчовій цінності немає. Головна відмінність полягає в тому, що завдяки високій проникності мікрохвиль нагрівання страв пришвидшується.

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Як не можна розігрівати їжу

Але варто зазначити, що розігрівати їжу в пластикових контейнерах, які не призначені для використання у мікрохвильовках, все ж таки не потрібно — це може бути небезпечним.

Не призначений для цього пластик при нагріванні виділяє токсичні речовини, які можуть потрапити у страви. Краще використовувати для розігріву в мікрохвильовій печі скляний або ж керамічний посуд.

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