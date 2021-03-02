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Бил и угрожал оружием: в Житомирской области коп "вешал" угон на молодых парней

2 марта, 19:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ребят поставили на колени и начали избивать руками и ногами

Полицейскому одного из отделов Главного управления Нацполиции в Житомирской области и двум лицам сообщено о подозрении по фактам пыток по сговору.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как выяснило следствие, в январе-2021 двух парней, которые двигались поздно вечером между населенными пунктами одного из районов Житомирской области, остановила группа лиц и сразу начала бить руками и ногами по различным частям тела, заставляя стоять на коленях. При этом они требовали от парней признаться в угоне автомобиля и сообщить о месте его пребывания.

Со временем на место происшествия прибыл автомобиль патрульной полиции. Однако коп, вместо оказания помощи ребятам, перезарядил пистолет и приставил к голове одного из них, требуя дать показания об угоне. После этого полицейский ударил потерпевшего рукояткой пистолета по голове.

Прокуратурой открыто производство по ч. 2 ст. 127 УК Украины (Истязание, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц), нормы которой предусматривают лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в Сумах патрульные при людях пытали задержанного инвалида, им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

А в Харькове нацгвардеец избил лауреата премии "Гордость страны".

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пытки избиение угон насилие полицейский житомирская область коп

Источник: Сегодня

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