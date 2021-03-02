Бив і погрожував зброєю: в Житомирській області коп "вішав" угон на молодих хлопців

Хлопців поставили на коліна і почали бити руками і ногами

Поліцейському одного з відділів Головного управління Нацполіціі в Житомирській області та двом особам повідомлено про підозру за фактами катувань за змовою.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як з'ясувало слідство, у січні-2021 двох хлопців, які рухалися пізно ввечері між населеними пунктами одного з районів Житомирської області, зупинила група осіб та одразу почала бити руками і ногами по різних частинах тіла, змушуючи стояти на колінах. При цьому вони вимагали від хлопців зізнатися у викраденні автомобіля і повідомити про місце його перебування.

Згодом на місце пригоди прибув автомобіль патрульної поліції. Однак коп, замість надання допомоги хлопцям, перезарядив пістолет і приставив до голови одного з них, вимагаючи дати свідчення про викрадення. Після цього поліцейський вдарив потерпілого рукояткою пістолета по голові.

Прокуратурою порушено провадження у ч. 2 ст. 127 КК України (Катування, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб), норми якої передбачають позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

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Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Сумах патрульні прилюдно катували затриманого інваліда, їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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