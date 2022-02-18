Боевики обстреляли гумконвой ООН вблизи Счастья (видео)

Боевики на Донбассе обстреляли гуманитарный конвой на КПВВ "Счастье". Оккупанты открыли огонь, когда грузовики проходили проверку.
Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в Facebook .
Огонь по Счастью был открыт около 12:00. В настоящее время проходила проверку Госпогранслужбы колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, которая двигалась с неподконтрольной территории.
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Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.
Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.
Следствие обстрела на КПВВ. Фото: Facebook/Валерий Залужный
Снаряд попал в пожарную часть
В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части в городе Счастье, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив.
Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения, нет.
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