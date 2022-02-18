Бойовики обстріляли гумконвой ООН поблизу Щастя (відео)

Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, людей евакуювали в укриття

Бойовики обстріляли Щастя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донбасі обстріляли гуманітарний конвой на КПВВ "Щастя". Окупанти відкрили вогонь, коли вантажівки проходили перевірку.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в Facebook.

Реклама

Вогонь по Щастю відкрили близько 12:00. В цей час проходила перевірку Держприкордонслужби колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, яка рухалася з непідконтрольної території.

Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.

Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні. Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.

Реклама

Наслідок обстрілу на КПВВ. Фото: Facebook/Валерій Залужний

Снаряд влучив в пожежну частину

В ДСНС повідомили, що в результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно рятувальної частини у місті Щастя, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив.

Реклама

Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає.

Раніше ми писали: