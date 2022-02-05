Боевики ранили украинского военного на Донбассе – в каком он состоянии

Боевики на Донбассе открыли огонь 5 февраля. В результате обстрела украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
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В каком состоянии раненный
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении.
Состояние его здоровья – удовлетворительное.
На Донбассе оккупанты обстреляли село
В субботу, 5 февраля, на Донбассе российские боевики продолжают открывать огонь. Около 13:00 российские наемники обстреляли село Павлополь в Донецкой области. Они произвели выстрелы из беспилотников.
На опубликованных нами фото можно увидеть, что в результате обстрела поврежден дом местного жителя.
Также повреждено здание местной школы. В настоящее время учебное заведение не работает.
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