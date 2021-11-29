Боевики ударили по Пивденному на Донбассе, украинские военные были вынуждены стрелять в ответ

Оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенного Минскими договоренностями оружия

Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки не было. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 28 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе. Боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

В направлении Пивденного враг совершил обстрелы, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Ни один украинский военный не пострадал.

Ситуация 29 ноября

По состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

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В районе Светлодарска противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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Новая провокация РФ на Донбассе

Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловке. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.

Два вооруженных члена формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от своих командиров.

"Задачей патруля было уточнить сообщение о повреждении гражданских объектов в этом населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа к поселку" , – говорится в отчете.

Прождав около 50 минут на блокпоста, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.

"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула данный район" , – отмечается в отчете.

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