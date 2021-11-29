Бойовики вдарили по Південному на Донбасі, українські військові були змушені стріляти у відповідь

Упродовж минулої доби, 28 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Де стріляли
В напрямку Південного ворог здійснив обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.
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Жодний український військовий не постраждав.
Ситуація 29 листопада
Станом на 7 годину ранку, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
В районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Нова провокація РФ на Донбасі
Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.
Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.
"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.
Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.
"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.
Раніше ми писали:
- Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування окупанта. Зі спорядженим магазином від автомата Калашникова він рухався у бік українських позицій.
- Окупанти обстріляли населений пункт Комишуваха в Луганській області. Обстріл вели прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.