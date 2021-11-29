Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини України

Бойовики вдарили по Південному на Донбасі, українські військові були змушені стріляти у відповідь

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 листопада, 07:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти обстріляли українські позиції із забороненої Мінськими домовленостями зброї
Втрат серед українських військових за минулу добу не було.
Втрат серед українських військових за минулу добу не було. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 28 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Реклама

Де стріляли

В напрямку Південного ворог здійснив обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Жодний український військовий не постраждав.

Ситуація 29 листопада

Станом на 7 годину ранку, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Реклама

В районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Реклама

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів.

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

Раніше ми писали:

  • Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування окупанта. Зі спорядженим магазином від автомата Калашникова він рухався у бік українських позицій.
  • Окупанти обстріляли населений пункт Комишуваха в Луганській області. Обстріл вели прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! Як виглядав міст Патона наприкінці 90-х

Детальніше
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 листопада 1991. Президія ради незалежних профспілок України виступила з заявою щодо референдуму 1 грудня.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

89 080

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.3599

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти