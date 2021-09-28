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Более 100 тысяч за сутки: в Украине ускорились темпы вакцинации

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
28 сентября, 10:46
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Всего с начала кампании по вакцинации проведено 12 359 741 прививки
В Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса. Коллаж: "Сегодня"
В Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса. Коллаж: "Сегодня"

С переходом в желтую зону количество введения первых доз COVID-вакцины выросло почти на 25%, это в три раза больше вчерашнего показателя.

Об этом сообщает Минздрав.

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В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 119 378 человек:

  • 1 дозу – 70 004 человек;
  • 2 дозы – 49 374 человек (завершили вакцинацию).

В течение суток работали:

  • 896 мобильных бригад;
  • 2 971 пункта прививки;
  • 344 центра вакцинации.
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С начала прививочной кампании привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 508 212 человек. Всего проведена 12 359 741 прививка.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

  • Киев – 540;
  • Винницкая – 2081;
  • Волынская – 788;
  • Днепропетровская – 4901;
  • Донецкая – 2628;
  • Житомирская – 1610;
  • Закарпатская – 1101;
  • Запорожская – 2132;
  • Ивано-Франковская – 1033;
  • Киевская – 2386;
  • Кировоградская – 1071;
  • Луганская – 1217;
  • Львовская – 2268;
  • Николаевская – 1759;
  • Одесская – 2083;
  • Полтавская – 2192;
  • Ровенская – 899;
  • Сумская – 1685;
  • Тернопольская – 956;
  • Харьковская – 4508;
  • Херсонская – 1364;
  • Хмельницкая – 1208;
  • Черкасская – 1403;
  • Черновицкая – 1127;
  • Черниговская – 1571.

Преимущества для вакцинированных граждан

  • Если в Украине введут желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то они продолжат свою работу.
  • Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
  • Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.
  • Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.
  • При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, она может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

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