Более 100 тысяч за сутки: в Украине ускорились темпы вакцинации

С переходом в желтую зону количество введения первых доз COVID-вакцины выросло почти на 25%, это в три раза больше вчерашнего показателя.
Об этом сообщает Минздрав.
В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 119 378 человек:
- 1 дозу – 70 004 человек;
- 2 дозы – 49 374 человек (завершили вакцинацию).
В течение суток работали:
- 896 мобильных бригад;
- 2 971 пункта прививки;
- 344 центра вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 508 212 человек. Всего проведена 12 359 741 прививка.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев – 540;
- Винницкая – 2081;
- Волынская – 788;
- Днепропетровская – 4901;
- Донецкая – 2628;
- Житомирская – 1610;
- Закарпатская – 1101;
- Запорожская – 2132;
- Ивано-Франковская – 1033;
- Киевская – 2386;
- Кировоградская – 1071;
- Луганская – 1217;
- Львовская – 2268;
- Николаевская – 1759;
- Одесская – 2083;
- Полтавская – 2192;
- Ровенская – 899;
- Сумская – 1685;
- Тернопольская – 956;
- Харьковская – 4508;
- Херсонская – 1364;
- Хмельницкая – 1208;
- Черкасская – 1403;
- Черновицкая – 1127;
- Черниговская – 1571.
Преимущества для вакцинированных граждан
- Если в Украине введут желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то они продолжат свою работу.
- Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
- Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.
- Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.
- При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, она может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.