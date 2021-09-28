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Понад 100 тисяч за добу: в Україні прискорилися темпи вакцинації

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
28 вересня, 10:46
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Всього з початку кампанії щодо вакцинації проведено 12 359 741 щеплення
В Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу. Колаж: "Сьогодні"
В Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу. Колаж: "Сьогодні"

З переходом в "жовту зону" кількість введення перших доз COVID-вакцини зросла майже на 25%, це в три рази більше вчорашнього показника.

Про це повідомляє МОЗ.

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В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу COVID-19 отримали 119 378 людей:

  • 1 дозу – 70 004 людей;
  • 2 дози – 49 374 людей (завершили вакцинацію).

Протягом доби працювали:

  • 896 мобільних бригад;
  • 2 971 пункту щеплення;
  • 344 центру вакцинації.
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З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 851 531 людей, з них отримали одну дозу – 6 851 529 людей, Повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 508 212 людей. Всього проведено 12 359 741 щеплення.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

  • Київ – 540;
  • Вінницька – 2081;
  • Волинська – 788;
  • Дніпропетровська – 4901;
  • Донецька – 2628;
  • Житомирська – 1610;
  • Закарпатська – 1101;
  • Запорізька – 2132;
  • Івано-Франківська – 1033;
  • Київська – 2386;
  • Кіровоградська – 1071;
  • Луганська – 1 217;
  • Львівська – 2268;
  • Миколаївська – 1759;
  • Одеська – 2083;
  • Полтавська – 2192;
  • Рівненська – 899;
  • Сумська – 1685;
  • Тернопільська – 956;
  • Харківська – 4508;
  • Херсонська – 1364;
  • Хмельницька – 1208;
  • Черкаська – 1403;
  • Чернівецька – 1127;
  • Чернігівська – 1571.

Переваги для вакцинованих громадян

  • Якщо в Україні введуть "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то вони продовжать свою роботу.
  • Обмеження "жовтого" рівня не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.
  • Власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей.
  • Якщо буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть тільки в тому випадку, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.
  • При наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується й осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

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