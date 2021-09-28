Понад 100 тисяч за добу: в Україні прискорилися темпи вакцинації

З переходом в "жовту зону" кількість введення перших доз COVID-вакцини зросла майже на 25%, це в три рази більше вчорашнього показника.
Про це повідомляє МОЗ.
В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу COVID-19 отримали 119 378 людей:
- 1 дозу – 70 004 людей;
- 2 дози – 49 374 людей (завершили вакцинацію).
Протягом доби працювали:
- 896 мобільних бригад;
- 2 971 пункту щеплення;
- 344 центру вакцинації.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 851 531 людей, з них отримали одну дозу – 6 851 529 людей, Повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 508 212 людей. Всього проведено 12 359 741 щеплення.
Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):
- Київ – 540;
- Вінницька – 2081;
- Волинська – 788;
- Дніпропетровська – 4901;
- Донецька – 2628;
- Житомирська – 1610;
- Закарпатська – 1101;
- Запорізька – 2132;
- Івано-Франківська – 1033;
- Київська – 2386;
- Кіровоградська – 1071;
- Луганська – 1 217;
- Львівська – 2268;
- Миколаївська – 1759;
- Одеська – 2083;
- Полтавська – 2192;
- Рівненська – 899;
- Сумська – 1685;
- Тернопільська – 956;
- Харківська – 4508;
- Херсонська – 1364;
- Хмельницька – 1208;
- Черкаська – 1403;
- Чернівецька – 1127;
- Чернігівська – 1571.
Переваги для вакцинованих громадян
- Якщо в Україні введуть "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то вони продовжать свою роботу.
- Обмеження "жовтого" рівня не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.
- Власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей.
- Якщо буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть тільки в тому випадку, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.
- При наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується й осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.