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Более миллиона за убийство: в Херсонской области фермер хотел "убрать" конкурента

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 16:15
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Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство фермера
СБУ предотвратила заказное убийство фермера
СБУ предотвратила заказное убийство фермера / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за более чем миллион гривен.

Об этом пишет СБУ.

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Местный фермер решил устранить своего конкурента, чтобы усилить свои позиции в регионе. Исполнителю заказного убийства аграрий пообещал 40 тысяч долларов (1 063 907 грн).

Впрочем исполнитель заказного убийства, осознавая общественную опасность преступного умысла заказчика, сообщил об этом СБУ.

Правоохранители в конце задержали организатора во время передачи последнего "вознаграждения".

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Сейчас аграрию готовят сообщение о подозрении в покушении на умышленное убийство, и избрании меры пресечения. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

На Прикарпатье мужчина убил бывшую жену и покончил с собой

На Прикарпатье конфликт между бывшими супругами закончился трагедией. Мужчина из-за ревности зарезал жену, а после совершил самоубийство.

  • 45-летний мужчина пришел к бывшей жене, где у них началась сора. Прикарпатец вытащил нож, которым несколько раз ударил женщину в спину. От этого она скончалась на месте.
  • Мужчина совершил самоубийство. Он нанес себе смертельное ножевое ранение.
  • В полицию обратился 72-летний местный житель. Он сообщил, что бывший 45-летний зять убил его дочь.
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Ранее мы писали:

  • Полицейские Смелы Черкасской области задержали женщину, которая убила подругу из-за ревности. Во время застолья она ударила её ножом.
  • В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери. По версии копов, он ударил женщину по голове, в результате она скончалась на месте.
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