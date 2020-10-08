Больничные койки в четырех регионах Украины заполнены более чем на 70%: новые данные МОЗ

В стране смягчить карантин может лишь одна область

В четырех областях Украины больничные койки заполнены на более чем 70%.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, большая загруженность коек наблюдается в Ивано-Франковской (177%), Донецкой (96,8%), Одесской (80,8%) и Луганской (76%) областях. Всего в Украине заняты 31 716 больничных кроватей, что составляет 66,2% от всех коек первой волны.

"В наших больницах сегодня (8 октября – ред.) по состоянию на утро находится уже более 20 тысяч больных (заразившихся коронавирусом и с подозрением на него – ред.), то есть более 20 000 коек заняты больными", – прокомментировал глава МОЗ Максим Степанов.

В то же время ослабить карантин могут лишь в Кировоградской области. В остальных регионах превышен показатель заболеваемости.

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Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки выявили более 5300 случаев COVID-19. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Также напомним, в ВОЗ рассказали, где риск заразиться COVID-19 выше всего.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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