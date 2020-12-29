Больше тестов – больше больных COVID-19. Правда или манипуляция?

В последнее время в Сети появляется много сообщений о том, что в Украине стали меньше регистрировать новых больных COVID-19 лишь потому, что уменьшилось количество тестов.

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Часто пользователи публикуют картинки с данными Минздрава о том, что чем больше тестов – тем больше больных и наоборот.

Что происходит на самом деле

Журналисты "Сегодня" решили разобраться, насколько такие утверждения соответствуют действительности и есть ли взаимосвязь между количеством тестов и уровнем ежедневной заболеваемости.

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Для этого мы проанализировали данные Минздрава за последний месяц – от антирекордов конца ноября до сегодняшнего дня.

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По динамике кривых можно предположить, что действительно между двумя этими показателями существует прямая зависимость.

Однако если взять количество тестирований за 100% и посмотреть количество выявленных случаев в процентах, то мы видим, что прямой зависимости нет.

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Например, 30 ноября было выявлено всего 9946 случаев и количество сделанных тестов было небольшим. Если бы такой же процент положительных тестов был в день пикового тестирования на COVID-19, то количество больных в такой день уже перевалило бы за 23 тысячи.

Насколько точна статистика Минздрава

Впрочем, следует понимать, что статистика Минздрава носит весьма условный характер, поскольку фиксирует лишь официально зарегистрированные случаи заболевания. Не все сделанные тесты показывают верный результат.

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Более того, показатели по новым случаям заражения и по количеству проведенных тестов, озвученные в один день, не могут соотноситься напрямую. Результаты ПЦР-тестов приходится ждать несколько дней.

В последнее время в Украине вместо метода ПЦР стали чаще использовать экспресс-тесты, где результат может быть известен уже через несколько часов. Это также оказывает влияние на общую картину.

Кроме того, количество проведенных тестов традиционно снижается в выходные дни.

Таким образом, данные Минздрава, которые сегодня являются единственным источником информации, позволяют составить лишь общее представление об эпидемиологической ситуации. А попытки привязать количество тестов к уровню заболеваемости – не более чем манипуляции.

Видео: Сегодня

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