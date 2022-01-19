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Большие очереди и дети. Как в крупных городах Украины ныряют в проруби (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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19 января, 10:29
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Люди заранее подготовились. За безопасность купальщиков отвечают спасатели
В украинских городах люди массово хлынули нырять в проруби. Фото: коллаж "Сегодня"
В украинских городах люди массово хлынули нырять в проруби. Фото: коллаж "Сегодня"

По всей Украине 19 января отмечают Крещение. Люди ныряют в проруби, танцуют и поют песни, чтобы согреться и повеселиться.

Как в крупных городах Украины купаются в проруби – читайте далее в материале "Сегодня".

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Киев

По состоянию на утро 19 января на Гидропарке собралось много жителей Киева. Люди не только купаются в проруби, но веселятся и танцуют.

Как нам стало известно, на Гидропарке лед ломают лопатой, так как существующей проруби стало мало.

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К слову, в связи с празднованием Крещения в подземке на станции "Гидропарк" откроют второй выход.

"Для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции "Гидропарк" во время празднования Крещения будет открыт второй выход", – говорится в сообщении метрополитена.

Вестибюль №2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00. А вот вестибюль №1 в обычном режиме.

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Киевлян на Гидропарке очень много. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Одесса

На городских пляжах Одессы также стартовали традиционные крещенские купания. Среди купальщиков было много женщин и детей.

Управление ГСЧС установило на пляже две палатки для переодевания, а также подготовили моторные лодки и спецтранспорт. На набережной дежурила машина скорой помощи и патрули Национальной гвардии.

Как в Одессе ныряют в прорубь. Фото: "Думская"

Днепр

В Днепре возле храма собора святого Иоанна на Сичеславской Набережной люди начали окунаться в прорубь. Некоторые местные жители приходят уже заранее подготовленными и накинув сверху курточки.

Как днепряне ныряют в прорубь. Фото: "Информатор"

Харьков

На водоеме в Саржином яру большие очереди к воде начались ночью. Таким образом в Харькове очень много желающих искупаться в проруби.

Какие правила нужно помнить

  • Купайтесь в заранее определенных местах, которые оборудованы и где будут дежурить спасатели и медики.
  • Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело, ведь температура воды значительно ниже температуры тела.
  • Безопасное пребывание в ледяной воде – 3-5 секунд.
  • После купания следует снять мокрую одежду, быстро растереться полотенцем и одеться. Это уменьшит нагрузку от холода. Одежда и обувь должны быть сухими.
  • Теплый напиток поможет согреться после ледяной воды.

Кому нельзя нырять

В Минздраве рекомендуют, что перед тем, как начать плановую закалку организма или разово нырнуть в прорубь, необходимо обязательно посоветоваться с врачом, так как зимнее плавание может вызвать проблемы со здоровьем.

Не ныряйте в прорубь, если у вас:

  • воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты),
  • заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь ІІ и ІІІ стадии),
  • болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит),
  • заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты),
  • заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз),
  • болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит),
  • болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема),
  • заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
  • заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит),
  • кожно-венерические заболевания,
  • наличие больших послеожоговых рубцов.

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