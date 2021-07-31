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Британский перевозчик поместил на фургоне карту Украины без Крыма (фото)

31 июля 2021 21:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Компания предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе, а также услуги хранения

Карта без Крыма на борту британского перевозчика. Фото: Европейская правда

Карта без Крыма на борту британского перевозчика. Фото: Европейская правда

Зарегистрированная в Великобритании компания-перевозчик CAME-RO использует в брендировании своих фургонов карту Украины без Крыма

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Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на дальнобойщика из Италии, который обратил на это внимание. По его словам, автомобиль был на румынских номерах.

Фото: Европейская правда

Фото: Европейская правда

Аналогичное брендирование можно видеть на фотографиях с официальной Facebook-страницы CAME-RO – в частности, такой же фургон изображен на обложке.

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Фото: снимок экрана

Фото: снимок экрана

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Компания предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе, а также услуги хранения. На ее официальном сайте отмечается, что компания имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады – в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.

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Ранее мы сообщали, что во Львове горсовет выложил видео с картой Украины без Крыма.

Также напомним, украинцы изменили виртуальную карту мира, на которой вернули Крым Украине и даже "захватили" часть России.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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