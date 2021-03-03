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Будет 10 тысяч прививок в сутки: Степанов объяснил медленные темпы вакцинации

3 марта, 10:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Минздрав планирует к концу года дать всем украинцам бесплатный доступ к вакцине

В ближайшие дни в Украине будут вакцинировать по 10 тысяч человек в сутки и это количество будет только расти. Сейчас темпы – так себе, от 1 до 2 тыс. человек. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил это осторожностью. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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По его словам, с начала вакцинальной кампании (с 26 февраля) уже 6888 украинцев получили прививку. Только за 2 марта были вакцинированы 1983 человека. Он объяснил, почему пока не делается больше прививок.

"Мы каскадным путем начали проводить вакцинацию. Мы пытаемся максимально минимизировать любые риски и ошибки. Поэтому мы постепенно увеличиваем это количество. Задача – на конец этой недели-начало следующей чтобы мы вышли на 10 тысяч вакцинаций в сутки. И дальше будем только увеличивать", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что Минздрав планирует к концу года дать всем украинцам бесплатный доступ к вакцине.


При этом Степанов отметил, что Минздрав имеет возможность вакцинировать в месяц по 5-7 миллионов человек.

Тем временем глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну по коронавирусу.

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вакцинация Максим Степанов

Источник: Сегодня

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