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Степанов о вакцинации в Украине: онлайн-трансляция брифинга

3 марта, 09:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За последние сутки резко увеличилось количество новых больных COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине и как проходит вакцинация.

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Как стало известно, по состоянию на утро 3 марта в Украине подтвердили 7235 новых случаев заражения коронавирусом (1 364 705 с начала эпидемии). За вторник умерли 185 украинцев (26 397 с начала эпидемии), а выздоровели 5118 человек (1 182 036 с начала эпидемии).

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А тем временем Степанов уже успел вакцинироваться индийским препаратом Covishield. 1 марта министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он вполне остался доволен и призвал украинцев следовать его примеру.

Также глава Минздрава обещает вакцинировать по 5 млн человек в месяц к лету. При этом сейчас планируется выйти на уровень в 10 тыс. прививок в день. Он также отмечал, что Украина до 6 марта получит китайскую вакцину компании Sinovac.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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