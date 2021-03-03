Степанов про вакцинацію в Україні: онлайн-трансляція брифінгу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні та як триває вакцинація.

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Як стало відомо, станом на ранок 3 березня в Україні підтвердили 7235 нових випадків зараження коронавірусом (1 364 705 з початку епідемії). За вівторок померли 185 українців (26 397 з початку епідемії), а одужали 5118 осіб (1 182 036 з початку епідемії).

А тим часом Степанов вже встиг вакцинуватися індійським препаратом Covishield. 1 березня міністру зробили щеплення в Олександрівській лікарні Києва, і він цілком залишився задоволений й закликав українців наслідувати його приклад.

Також голова МОЗ обіцяє вакцинувати по 5 млн осіб на місяць до літа. При цьому зараз планується вийти на рівень в 10 тис. щеплень на день. Він також зазначав, що Україна до 6 березня отримає китайську вакцину компанії Sinovac.

Відео: Сьогодні

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