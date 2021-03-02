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Степанов обіцяє вакцинувати по 5 млн осіб на місяць до літа

2 березня, 01:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

До кінця тижня планують розпочати робити по 10 тис. щеплень на день

Процес вакцинації громадян України від COVID-19 буде прискорюватися – вже до кінця нинішнього тижня МОЗ обіцяє збільшити кількість щеплень на день до 10 тисяч, а до літа планують вийти на рівень 5 млн щеплень на місяць.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі "Свободи слова".

Голова МОЗ уточнив, що втілення заявленого плану вакцинації від коронавірусу в Україні залежить від того, наскільки вчасно в нашу країну буде поставлятися обіцяна вакцина.

"Ми плануємо, виходячи з нашого графіку поставки вакцини, якщо він не буде зриватися... десь до літа вийти на такі цифри (5 млн щеплень на місяць. – Ред.)", – заявив Степанов.

Він зазначив, що поки є проблема із затримками поставок препарату для вакцинації.

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Степанов також додав, що в понеділок, 1 березня, було вакциновано близько 1764 людей.

До кінця тижня кількість вакцинацій проти коронавірусу в Україні планують збільшити до 10 тисяч на день, зокрема за рахунок мобільних бригад.

Нагадаємо, 1 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов вакцинувався від COVID-19 індійською вакциною Covishield в Олександрівській лікарні Києва.

Міністр також прокоментував перші випадки побічних ефектіввід вакцинації індійським препаратом Covishield.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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МОЗ вакцинація коронавірус Максим Степанов
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