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Буде 10 тисяч щеплень на добу: Степанов пояснив повільні темпи вакцинації

3 березня, 10:32

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

МОЗ планує до кінця року дати всім українцям безкоштовний доступ до вакцини

У найближчі дні в Україні будуть вакцинувати по 10 тисяч осіб на добу і ця кількість буде тільки зростати. Зараз темпи – так собі, від 1 до 2 тис. людей. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив це обережністю. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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За його словами, з початку вакцинальної кампанії (з 26 лютого) вже 6888 українців отримали щеплення. Тільки за 2 березня були вакциновані 1983 людини. Він пояснив, чому поки не робиться більше щеплень.

"Ми каскадним шляхом почали проводити вакцинацію. Ми намагаємося максимально мінімізувати будь-які ризики і помилки. Тому ми поступово збільшуємо цю кількість. Завдання – на кінець цього тижня-початок наступного щоб ми вийшли на 10 тисяч вакцинацій на добу. І далі будемо тільки збільшувати", – сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що МОЗ планує до кінця року дати всім українцям безкоштовний доступ до вакцини.

При цьому Степанов зазначив, що МОЗ має можливість вакцинувати в місяць по 5-7 мільйонів людей.

Тим часом глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на чергову хвилю коронавірусу.

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вакцинація Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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