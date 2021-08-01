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Будет царить жара, но местами ожидаются дожди. Какой будет погода в Украине 1 августа

1 августа 2021 6:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Синоптики дали прогноз на первый день августа. "Укргидрометцентр" предупреждает о грозах и жаре

В Украине будет жарко, местами грозы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине будет жарко, местами грозы. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 1 августа, будет прохладной и дождливой в западных и части северных регионах. А восток, центр и юг порадует солнышко и отсутствие осадков.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных областях, днем местами и в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

В тренде
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Где будет жарче всего

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1 августа днем ​​на юге температура на уровне от +32 до +34, на востоке от +32 до +34, в центре от +29 до +31, на севере от +28 до +30, на западе от +28 до +31. В Киеве днем ​​- дождь, температура воздуха от +29 до +31 градусов.

Кроме того, 1 августа в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Львовской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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