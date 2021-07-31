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Жара не отступает? Народный синоптик рассказал, какая погода будет в августе

31 июля 2021 11:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

К середине месяца днем может быть под +40 при почти полном отсутствии облаков

Жаркий зной накроет всю страну. Фото: коллаж "Сегодня"

Жаркий зной накроет всю страну. Фото: коллаж "Сегодня"

Уже завтра начинается последний месяц лета – август. Самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал сайту "Сегодня", какой ожидается погода в последнем летнем месяце.

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Прогноз предупреждает – ждите жару, а вот с осадками сложится не очень. Лишь в первую неделю августа ожидаются две небольшие почти бездождевые бури, затем осадки прекратятся, а столбик термометра с каждым днем будет ползти все выше и выше.

По расчетам синоптика, третий месяц нынешнего лета окажется противоположностью второму – дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой.

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К середине месяца днем может быть под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18 августа ненадолго "запахнет осенью", температура на 2-3 дня резко снизится до +20-22 градусов под воздействием холодного антициклона.

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Дожди с грозами и жара. Какой будет погода в Украине 31 июля (карта)
Погода в Украине будет дождевой. Фото: коллаж "Сегодня"

Какая погода будет на День Независимости

  • Перед Днем Независимости потеплеет до +26-28 градусов.
  • Парад пройдет в нежаркий солнечный день и день-два резко похолодает.
  • Лето попрощается с нами проливным дождем.
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Кроме того, народный синоптик поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".

Также недавно мы писали о том, что Ирпень (город в Киевской области) накрыли дожди с грозами.

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