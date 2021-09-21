Будет дождливо и холодно: прогноз погоды на 21 сентября (карта)

Во вторник, 21 сентября, в Украине будет преимущественно облачная, дождливая и холодная погода.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в регионах
Облачная погода продержится на Западной Украине целый день. Однако осадков облака не принесут. Воздух там прогреется до +8...+10 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде – +12...+14 градусов. На востоке солнце будет редко появляться из-за туч. Дождь следует ожидать во второй половине дня. Столбики термометров покажут +12...+14, только на Луганщине будет +15...+17 градусов.
На севере в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночью, утром и вечером ожидается мелкий дождь +8...+10 градусов. В южных регионах будет немного теплее – +15...+17 градусов. В то же время небо весь день будет в облаках. Осадков синоптики не прогнозируют.
В Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь закончится еще до прихода утра. День пройдет без осадков, а вечером дождь начнется снова. Воздух прогреется до +7...+9 градусов.
В Украину пришла осень
- Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась. Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев, что нужно быть готовыми к природным катастрофам в будущем. По его словам, климатические изменения в стране, которые могли бы привести к катаклизмам, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.