Дощитиме і холодно: прогноз погоди на 21 вересня (карта)

У вівторок, 21 вересня, в Україні буде переважно хмарна, дощова і холодна погода.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в регіонах
Хмарна погода протримається на Західній Україні цілий день. Однак опадів хмари не принесуть. Повітря там прогріється до +8 ... + 10 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді – +12 ... + 14 градусів. на сході сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ слід очікувати в другій половині дня. Стовпчики термометрів покажуть +12 ... + 14, лише на Луганщині буде +15 ... + 17 градусів.
на півночі протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі, вранці і ввечері очікується невеликий дощ +8 ... + 10 градусів. У південних регіонах буде трохи тепліше – +15 ... + 17 градусів. У той же час небо весь день буде в хмарах. Опадів синоптики не прогнозують.
В Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері дощ почнеться знову. Повітря прогріється до +7 ... + 9 градусів.
В Україну прийшла осінь
- Літо в Україні видався дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилося. З другої тижні вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень .
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф в майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б привести до катаклізмів, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.