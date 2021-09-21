Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини України

Дощитиме і холодно: прогноз погоди на 21 вересня (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
21 вересня, 06:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою
Дощі перемістилися на схід - прогноз погоди на 21 вересня
Дощі перемістилися на схід - прогноз погоди на 21 вересня

У вівторок, 21 вересня, в Україні буде переважно хмарна, дощова і холодна погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в регіонах

Реклама

Хмарна погода протримається на Західній Україні цілий день. Однак опадів хмари не принесуть. Повітря там прогріється до +8 ... + 10 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді – +12 ... + 14 градусів. на сході сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ слід очікувати в другій половині дня. Стовпчики термометрів покажуть +12 ... + 14, лише на Луганщині буде +15 ... + 17 градусів.

Читайте також:

на півночі протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі, вранці і ввечері очікується невеликий дощ +8 ... + 10 градусів. У південних регіонах буде трохи тепліше – +15 ... + 17 градусів. У той же час небо весь день буде в хмарах. Опадів синоптики не прогнозують.

Реклама

В Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері дощ почнеться знову. Повітря прогріється до +7 ... + 9 градусів.

В Україну прийшла осінь

  • Літо в Україні видався дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилося. З другої тижні вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень .

  • Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф в майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б привести до катаклізмів, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

20 вересня 1991. Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук провів зустріч з міністром фінансів США Ніколасом Брейді…

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.71

Євро (€)

31.27

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти