Будут экстремальные осадки. Климатолог рассказала о погоде весной

Потеплеет существенно уже в конце февраля, но это еще будет не весна

Весна в Украину придет довольно рано, но и не по календарю. Реальная зима закончится лишь в первой половине марта. Но и апрель с маем преподнесут украинцам неприятные сюрпризы. Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова.

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Метеоролог отметила, что обманчивое потепление в конце февраля не стоит воспринимать за приход весны.

По ее словам, весна в Украине ожидается не позже середины марта.

Также она предупредила, что апрель будет "невеселым месяцем" в плане погоды, а в мае прогнозирует обильные дожди.

"Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать", – подчеркнула Мартазинова.

Как сообщали новости "Сегодня", харьковский сурок Тимка дал прогноз прихода весны. Мохнатый "синоптик" пообещал, что тепло – не за горами.

Видео: Сегодня

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Тем временем в Украине продолжает бушевать непогода, в некоторых регионах страны сильные снегопады парализовали движение на дорогах, города застыли в пробках. Читайте все подробности снежного апокалипсиса.

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