Чаусу снова будут избирать меру пресечения: почему не вышло с первого раза

1 августа от НАБУ в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения скандальному судье, вот только судебное заседание сорвалось

Суд возьмется за взяточничество Чауса

Высший антикоррупционный суд 4 августа продолжит избирать меру пресечения бывшему судье Днепровского суда Киева Николаю Чаусу, которого подозревают во взяточничестве.

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Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

В суде отметили, что 1 августа от НАБУ им поступило ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу.

Рассмотрение ходатайства было начато 1 августа, однако в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было перенесено на 4 августа в 14:00.

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Как сообщали новости "Сегодня", 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

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В то же время адвокат судьи Ростислав Кравец будет просить Офис генпрокурора изменить подследственность – у НАБУ могут забрать дело Чауса.