Четверо погибших, среди них — ребенок. Жуткие подробности ДТП в Николаевской области (фото, видео)

Выжившие в ДТП находятся в больнице в тяжелом состоянии

Автобус столкнулся с двумя грузовиками/Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 27 сентября, в Николаевской области в результате ДТП погибли 4 человека, среди них 15-летний подросток. Еще семь человек были травмированы.

Об этом сообщает корреспондент Сегодня Светлана Леоненко.

Детали инцидента

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Широкое Николаевской области. Автобус не разминулся с грузовиками. По предварительной информации, люди, которые были в нем, возвращались домой после сбора урожая овощей.

Момент столкновения

Сначала автобус врезался во встречный грузовик. После этого его отбросило на обочину, где он столкнулся с прицепом другого грузовика.

ДТП случилось недалеко от села Широкое/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко

Автобус столкнулся сначала с одним грузовиком, а после — с другим/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко

Оборвалась жизнь людей

Для четырех пассажиров удар оказался смертельным. Среди погибших — 15-летний парень. 7 человек госпитализировали, 4 из них — в тяжелом состоянии, они в реанимации.

Пассажиры автобуса возвращались домой после сбора урожая овощей/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко

В результате ДТП погибли 4 человека/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко

Семерых пострадавших госпитализировали/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко

Самые распространенные причины ДТП

С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были:

Нарушение правил маневрирования;

Превышение безопасной скорости;

Несоблюдение дистанции;

Нарушение правил проезда перекрестков;

Управление транспортом в состоянии опьянения.

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