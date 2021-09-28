Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Интер: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Четверо погибших, среди них — ребенок. Жуткие подробности ДТП в Николаевской области (фото, видео)

Светлана Леоненко Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня
28 сентября, 12:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Выжившие в ДТП находятся в больнице в тяжелом состоянии
Автобус столкнулся с двумя грузовиками/Фото: Коллаж: Сегодня
Автобус столкнулся с двумя грузовиками/Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 27 сентября, в Николаевской области в результате ДТП погибли 4 человека, среди них 15-летний подросток. Еще семь человек были травмированы.

Об этом сообщает корреспондент Сегодня Светлана Леоненко.

Детали инцидента

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Широкое Николаевской области. Автобус не разминулся с грузовиками. По предварительной информации, люди, которые были в нем, возвращались домой после сбора урожая овощей.

Момент столкновения

Сначала автобус врезался во встречный грузовик. После этого его отбросило на обочину, где он столкнулся с прицепом другого грузовика.

ДТП случилось недалеко от села Широкое/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко
ДТП случилось недалеко от села Широкое/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко

Автобус столкнулся сначала с одним грузовиком, а после — с другим/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко
Автобус столкнулся сначала с одним грузовиком, а после — с другим/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко

Оборвалась жизнь людей

Для четырех пассажиров удар оказался смертельным. Среди погибших — 15-летний парень. 7 человек госпитализировали, 4 из них — в тяжелом состоянии, они в реанимации.

Пассажиры автобуса возвращались домой после сбора урожая овощей/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко
Пассажиры автобуса возвращались домой после сбора урожая овощей/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко

В результате ДТП погибли 4 человека/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко
В результате ДТП погибли 4 человека/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко

Семерых пострадавших госпитализировали/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко
Семерых пострадавших госпитализировали/Фото: Сегодня/Автор: Светлана Леоненко

Самые распространенные причины ДТП

С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были:

  • Нарушение правил маневрирования;
  • Превышение безопасной скорости;
  • Несоблюдение дистанции;
  • Нарушение правил проезда перекрестков;
  • Управление транспортом в состоянии опьянения.

Также мы сообщали

Под Киевом на пешеходном переходе водитель сбил бабушку с ребенком.

Под Полтавой легковушка слетела в реку. В результате инцидента погибли три человека.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Евро (€)

31.18

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6552 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять