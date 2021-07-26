Чистки в СБУ: у Зеленского назвали две причины перемен в руководстве Службы

Ряд кадровых решений, принятых Президентом Украины Владимиром Зеленским по руководству СБУ, отражает необходимость трансформации Службы безопасности.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Сегодня".

По словам чиновника, существуют две основные причины, по которым были подписаны указы об увольнении:

не видели достаточной работы СБУ в борьбе с контрабандой;

необходимо подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона.

"Обычно после принятия любого базового закона тратятся еще минимум полгода для адаптации, подготовки изменений, каких-то процедурных моментов. Сейчас Служба должна быть готова с первого дня от старта реформы – чтобы не было паузы в эффективности в новых условиях. Принятые кадровые решения отражают эти цели", – отмечает Подоляк.

Что случилось

26 июля вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указовотносительно увольнений и назначений должностных лиц СБУ. Среди них: