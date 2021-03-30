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COVID-19 набирает обороты: в Украине выявили более 10 тысяч новых случаев

30 марта, 08:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 286 человек

В Украине за последние сутки выявили 10 533 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 662 942 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 286 украинцев (всего – 32 318). Вылечить удалось 1 307 076 инфицированных (3576 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинцы смогут покупать вакцины от коронавируса в аптеках, как только у коммерческих компаний появится возможность привозить такие препараты, зарегистрированные в Украине.

Также напомним, Украина отстает от плана вакцинации от коронавируса почти в два раза от запланированного.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19
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