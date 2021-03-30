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COVID-19 набирає обертів: в Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків

30 березня, 08:15

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від коронавірусу померли 286 осіб

В Україні за останню добу виявили 10 533 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 662 942 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 286 українців (всього – 32 318). Вилікувати вдалося 1 307 076 інфікованих (3576 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що голова МОЗ Максим Степанов заявив, що українці зможуть купувати вакцини від коронавірусу в аптеках, як тільки у комерційних компаній з'явиться можливість привозити такі препарати, зареєстровані в Україні.

Також нагадаємо, Україна відстає від плану вакцинації проти коронавірусу майже вдвічі від запланованого.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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