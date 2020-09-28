Українська
$ 28,27
32,88
  1. Последние новости Украины

COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

28 сентября, 09:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Эпидемия коронавируса не сбавляет обороты в стране

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в стране.

Реклама

Как стало известно, по состоянию на утро 28 сентября в Украине подтвердили 2671 новый случай заражения коронавирусом (201 305 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 37 украинцев (3996 с начала эпидемии). Вылечить от COVID-19 удалось 88 453 инфицированных (571 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине не готовы смягчить карантин Киев и 23 области. Для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч жителей, а показатель заболеваемости за 14 дней не превышал 40 случаев на 100 тысяч населения.

В тренде
Ракетный щит сдерживания: военный эксперт объяснил, зачем он Украине

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правоохранители должны обратить внимание на сайты, которые за 200-300 гривен продают справки о прохождении ПЦР-тестов на COVID-19.

Реклама

Кроме того, глава МОЗ рассказал о быстром распространении коронавируса по стране и отметил удивительную небрежность многих людей, которые не заботятся о своей безопасности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия Минздрав Украина коронавирус брифинг
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник
Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздникFun
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26Украина
Катастрофа Ан-26 под Харьковом: что известно о трагическом рейсе
Катастрофа Ан-26 под Харьковом: что известно о трагическом рейсеУкраина
Официальный список погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом
Официальный список погибших в катастрофе Ан-26 под ХарьковомУкраина
"Он тушил второго парня": что сказала Зеленскому мать выжившего курсанта Золочевского (видео)Украина
За минуту до падения обсуждали посадку: обнаружены
За минуту до падения обсуждали посадку: обнаружены "черные ящики" Ан-26Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять