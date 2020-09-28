COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 28 сентября в Украине подтвердили 2671 новый случай заражения коронавирусом (201 305 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 37 украинцев (3996 с начала эпидемии). Вылечить от COVID-19 удалось 88 453 инфицированных (571 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине не готовы смягчить карантин Киев и 23 области. Для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч жителей, а показатель заболеваемости за 14 дней не превышал 40 случаев на 100 тысяч населения.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правоохранители должны обратить внимание на сайты, которые за 200-300 гривен продают справки о прохождении ПЦР-тестов на COVID-19.

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Кроме того, глава МОЗ рассказал о быстром распространении коронавируса по стране и отметил удивительную небрежность многих людей, которые не заботятся о своей безопасности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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