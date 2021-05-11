Українська
$ 27,76
33,49
  1. Последние новости Украины

COVID-паспорта в Украине. Какие бонусы получат украинцы за вакцинацию

11 мая, 09:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Шмыгаль рассказал о преимуществах, которые будут давать ковидные сертификаты украинцам – подробности

Фото: biontech.de

Фото: biontech.de

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что COVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – возможность путешествовать и работать. Также министерство здравоохранения прорабатывает вопрос бонусов внутри страны.

Реклама

Об этом Шмыгаль заявил в интервью "РБК Украина".

Отметим, COVID-сертификат – это документ, который будет содержать данные о вакцинации, ПЦР-тесте или выздоровлении от COVID-19. Данные в COVID-сертификаты будут вноситься через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача либо через приложение или портал "Дія".

В тренде
В Украине падают темпы вакцинации от COVID-19. В некоторых регионах за сутки – ни одной прививки
Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Напомним, в марте Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве в обеспечении совместимости украинского и европейского COVID-паспортов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и других
Где выгоднее обменять доллар: курс валют ПриватБанка, Monobank и другихФинансы
Чуть не вырвала ноготь с мясом. Украинку избили в самолете в Доминикану
Чуть не вырвала ноготь с мясом. Украинку избили в самолете в ДоминикануУкраина
Всю Украину накроют грозы, а после придет жара. Какой будет погода после праздников
Всю Украину накроют грозы, а после придет жара. Какой будет погода после праздниковУкраина
Притула показал уничтожение на Донбассе боевика с
Притула показал уничтожение на Донбассе боевика с "голой ср*кой" (видео)Донбасс
В Украине отмечают День победы над нацизмом – онлайн (фото, видео)
В Украине отмечают День победы над нацизмом – онлайн (фото, видео)Украина
Ожидал захолустье – увидел великолепие. Макаревича восхитила Западная Украина (фото)
Ожидал захолустье – увидел великолепие. Макаревича восхитила Западная Украина (фото)Звездно

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять