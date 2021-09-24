Дело Майдана: бывшего командира "Беркута" обвиняют в организации теракта

Генпрокуратура приравняла разгон протеста в центре Киева к организации теракта

Генпрокуратура продолжает расследование по делам Майдана / Коллаж "Сегодня"

Бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины в Харьковской области предъявлены подозрения в организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года на Майдане Незалежности. Его действия были квалифицированы по статье "организация совершения террористического акта".

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.

Реклама

"По данным следствия, подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел Украины и ГУ МВД Украины в Киеве, организовал совершение подчиненными террористического акта. Бывший правоохранитель обеспечил безосновательное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками "Беркута" специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим", – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

В материалах дела сказано, что такие действия бывшего командира батальона "Беркута" привели к тяжелым последствиям:

к убийству 3 митингующих;

к тяжким телесным повреждениям у 14 человек;

к ранениям средней тяжести у 59 человек;

к легким ранениям у 123 людей;

к совершению насильственных действий по отношению к трем людям.

Реклама

Подозреваемому инкриминируется несколько статей:

организация выполнения явно преступного приказа;

превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа;

организация террористического акта;

незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций;

совершение умышленных убийств и законченных покушений на убийства;

причинение умышленных тяжких телесных повреждений.

Судьба "беркутовцев" с Майдана

/ Фото: Getty Images

Реклама

Ранее мы писали, что в суд направили обвинительный акт в отношении четверых бывших беркутовцев, которых подозревают в избиении активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года.

Напомним, в 2020 году двое экс-беркутовцев вернулись в Киев после обмена. Обвиняемые по "делу Майдана" даже сделали открытое обращение к президенту Украины.