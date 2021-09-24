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Дело Майдана: бывшего командира "Беркута" обвиняют в организации теракта

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 сентября, 22:27
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Генпрокуратура приравняла разгон протеста в центре Киева к организации теракта
Генпрокуратура продолжает расследование по делам Майдана / Коллаж "Сегодня"
Генпрокуратура продолжает расследование по делам Майдана / Коллаж "Сегодня"

Бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины в Харьковской области предъявлены подозрения в организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года на Майдане Незалежности. Его действия были квалифицированы по статье "организация совершения террористического акта".

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.

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"По данным следствия, подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел Украины и ГУ МВД Украины в Киеве, организовал совершение подчиненными террористического акта. Бывший правоохранитель обеспечил безосновательное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками "Беркута" специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим", – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

В материалах дела сказано, что такие действия бывшего командира батальона "Беркута" привели к тяжелым последствиям:

  • к убийству 3 митингующих;
  • к тяжким телесным повреждениям у 14 человек;
  • к ранениям средней тяжести у 59 человек;
  • к легким ранениям у 123 людей;
  • к совершению насильственных действий по отношению к трем людям.
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Подозреваемому инкриминируется несколько статей:

  • организация выполнения явно преступного приказа;
  • превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа;
  • организация террористического акта;
  • незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций;
  • совершение умышленных убийств и законченных покушений на убийства;
  • причинение умышленных тяжких телесных повреждений.

Судьба "беркутовцев" с Майдана

/ Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что в суд направили обвинительный акт в отношении четверых бывших беркутовцев, которых подозревают в избиении активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года.

Напомним, в 2020 году двое экс-беркутовцев вернулись в Киев после обмена. Обвиняемые по "делу Майдана" даже сделали открытое обращение к президенту Украины.

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