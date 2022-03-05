Деморализация оккупантов усиливается. Обстановка на 10-й день вторжения России

Генштаб опубликовал утреннюю сводку в необычном формате

Акция в поддержку Украины в Лондоне. Фото Reuters

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку по состоянию на утро 10-го дня вторжения России в Украину в необычном формате – сегодня не сообщают о ситуации на конкретных направлениях. Связано это, как сообщают, с успехами и планами, о которых не должен знать враг.

Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 05.03.2022 по российскому вторжению:

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Вооруженными силами Украины и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по освобождению украинских городов от российских оккупантов.

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение.

Сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий, оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве живого щита.

Не оставляют попыток создать в собственном информационном пространстве картину освободительного "блицкрига", продолжают распространять тотальную ложь через подвластные СМИ, принимают меры по сокрытию потерь в личном составе и технике путем блокирования доступа населения к правдивой и объективной информации.

Вооруженные силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.

"К сожалению, обо всех наших успехах мы пока не можем рассказать, чтобы не сорвать задуманное. Но поверьте, в одно время все станет известно", - говорится в сообщении Генштаба.