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Деморалізація окупантів посилюється. Обстановка на 10-й день вторгнення Росії

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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5 березня, 07:00
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Генштаб опублікував ранкове зведення у незвичайному форматі

Генеральний штаб ЗСУ опублікував зведення станом на ранок 10-го дня вторгнення Росії в Україну в незвичайному форматі – сьогодні не повідомляють про ситуацію на конкретних напрямках. Пов'язано це, як повідомляють, з успіхами та планами, про які не має знати ворог.

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 05.03.2022 щодо російського вторгнення:

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  • Збройними силами України та підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої зі звільнення українських міст від російських окупантів.
  • Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися в полон, тікають, залишаючи на українській землі озброєння та техніку.
  • Активними бойовими діями завдають шкоди противнику не лише збройні підрозділи українських захисників, а й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.
  • Зіткнувшись із постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій, окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей та літніх людей як живий щит.
  • Не залишають спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного "бліцкригу", продовжують поширювати тотальну брехню через підвладні ЗМІ, вживають заходів, щоб приховати втрати в особовому складі та техніці шляхом блокування доступу населення до правдивої та об'єктивної інформації.
  • Збройні сили України продовжують тримати певні рубежі на усіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують і змушують противника відступати із втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів.

"На жаль, про всі наші успіхи ми поки що не можемо розповісти, щоб не зірвати задумане. Але повірте, свого часу все стане відомо", – йдеться у повідомленні Генштабу.

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