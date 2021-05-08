День памяти и годовщина победы над нацизмом – анонсы СЕГОДНЯ

На выходных в Украине запланировано ряд важных мероприятий, среди которых церемония памяти погибших в связи с 76-й годовщиной победы над нацизмом

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В субботу, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, а в воскресенье, 9 мая, отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Что еще запланировано на выходные в Украине – смотрите в нашей подборке анонсов.

Украина

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Суббота, 8 мая

10:00 – в Краматорске начнется пресс-конференция, посвященная праздничной акции "Радость детям на Пасху".

Воскресенье, 9 мая

9:00 – глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук и главы Комитетов парламента Украины примут участие в церемонии памяти погибших в связи с 76-й годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и возложат цветы к памятнику на могиле Неизвестного солдата.

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10:00 – Акция чествования памяти ветеранов 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне (Киево-Печерская Лавра – могила Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы).

10:30 - социальная акция "Никто не забыт! Ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" (Парк Вечной Славы, могила Неизвестного солдата)".

14:00 – ежегодный Всемирный одновременный забег Wings for Life World Run 2021.

18:00 – фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия" в формате привязных полетов на ВДНХ.

Праздничные выходные в Украине будут достаточно холодными, а вот с начала следующей недели к нам придет существенное потепление. Больше всего не повезет жителям восточных областей – там дожди с грозами будут чаще всего.