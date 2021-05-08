День пам'яті і річниця перемоги над нацизмом – анонси СЬОГОДНІ

На вихідних в Україні заплановано низку важливих заходів, серед яких церемонія пам'яті загиблих у зв'язку з 76-ю річницею перемоги над нацизмом

/ Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

У суботу, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни, а в неділю, 9 травня, відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Що ще заплановано на вихідні в Україні – дивіться в нашій добірці анонсів.

Україна

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Субота, 8 травня

10:00 – в Краматорську почнеться пресконференція, присвячена святковій акції "Радість дітям на Великдень".

Неділя, 9 травня

9:00 – глава Верховної Ради України Дмитро Разумков, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук і глави Комітетів парламенту України візьмуть участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у зв'язку з 76-ю річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років і покладуть квіти до пам'ятника на могилі Невідомого солдата.

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10:00 – Акція вшанування пам'яті ветеранів 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Києво-Печерська Лавра – могила Невідомого солдата в Парку Вічної Слави).

10:30 – соціальна акція "Ніхто не забутий! Ніщо не забуте! Мир. Згода. Єдність" (Парк Вічної Слави, могила Невідомого солдата)".

14:00 – щорічний Всесвітній одночасний забіг Wings for Life World Run 2021.

18:00 – фестиваль повітряних куль "Монгольф'єрія" в форматі прив'язних польотів на ВДНГ.

Святкові вихідні в Україні будуть досить холодними, а з початку наступного тижня до нас прийде істотне потепління. Найбільше не пощастить жителям східних областей – там дощі з грозами будуть найчастіше.